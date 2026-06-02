Diputados piden que sus pares nacionales trabajen en alivianar las deudas familiares

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de declaración en el que se solicita a los legisladores nacionales por Salta que arbitren los medios para frenar los embargos bancarios a quienes no pueden enfrentar sus deudas.

En tal sentido, el diputado Omar Exeni advirtió que 6 de cada 10 argentinos registran deudas, por lo que se solicita a los representantes salteños en el Congreso trabajen una ley para que durante 12 meses se paralizan esas ejecuciones.

“En ese plazo, el deudor debe juntarse con el banco para renegociar la deuda y bajar los intereses”, señaló.

En tanto, apuntó que los bancos están cobrando intereses del 180 al 200% anual, lo que torna imposible el pago de las deudas.

Así las cosas, el legislador describió que, según datos estadísticos publicados recientemente, los préstamos personales presentan una mora del 13.2%, mientras que las tarjetas de crédito presentan un 11%, el crédito prendario un 6.3%, el crédito hipotecario un 1.3% y las billeteras virtuales de un 25 a 35% de mora.