Contaminación visual y planificación: el desafío del cableado aéreo en la ciudad

El tendido aéreo de cables forma parte del paisaje urbano cotidiano de la ciudad de Salta y se ha consolidado como un tema recurrente en las discusiones sobre planificación urbana, patrimonio arquitectónico e imagen visual.

En diálogo con Aries, la vicepresidenta del Colegio de Arquitectos de la provincia de Salta, Montserrat Bonduri, señaló que desde el enfoque disciplinar, el exceso de cables genera una “contaminación visual” que afecta la lectura del espacio urbano y la percepción del patrimonio construido. Sin embargo, advirtió que ese horizonte convive con una realidad compleja, atravesada por prioridades urbanas, limitaciones presupuestarias y dinámicas de crecimiento acelerado.

“Si bien desde hace muchísimos años ya se vienen implementando algunas regulaciones, de hecho, el PRAC dentro de su articulado hace referencia al tema de las nuevas instalaciones, lo mismo el Código de Planeamiento Urbano, hay complicaciones por varios factores, quizá el principal es una cuestión de costos”, indicó.

En esa línea, advirtió que una obra de este tipo en el centro de la ciudad requeriría una organización cuidadosa para minimizar el impacto en la vida cotidiana. “Imaginate el caos que puede llegar a ser, cortar calles, comercios que no tengan accesibilidad a la gente fácilmente, comercios que pueden llegar a quedar meses sin tener un acceso directo y franco”, ejemplificó.

Por eso, planteó que el debate no debería reducirse a una dicotomía entre soterrar o no soterrar, sino a las formas de implementación. “La pregunta es, ¿de qué manera se podría llevar adelante eso?”, expresó, y señaló que existen experiencias en otras ciudades que avanzaron en esa dirección, especialmente en sectores históricos, como Cartagena, Cusco o Santiago de Compostela, donde el impacto visual del cableado fue reducido.

Bonduri también introdujo el rol del uso y cuidado del espacio público por parte de la ciudadanía como un factor a considerar. “Todavía estamos en esa lucha de que no terminan de respetar o cuidar, sigue muy instalado ese concepto de que, porque es público total, ya alguien lo va a arreglar”, señaló.

“Son proyectos que están en discusión, siempre estuvieron presentes, pero hay que analizar también otros factores. En cualquier circunstancia que se tome una decisión de este tipo, puede llegar a impactar en la vida de las personas, lo que hay que ver es cómo minimizar el impacto, hacerlo con proyección y planificación”, cerró.