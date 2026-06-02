Avanza la creación del registro de trabajadores de Cadetería, Mandados y Delivery

La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto de ley que establece la creación del Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y afines.

“Aborda una realidad que todos la vivimos, miles de salteños trabajan como cadetes, delivery o mensajeros”, indicó el diputada Juan José Esteban, y destacó que estos trabajadores llevan alimentos, medicamentos, documentos y elementos esenciales para cualquier familia, sin embargo, la actividad ha crecido más rápido de lo que se puede controlar.

Así las cosas, consideró que el registro avanzará con el ordenamiento de la actividad y el cumplimiento de las normas.

“Regular no es poner obstáculos, es ordenar, proteger y reconocer la actividad que forma parte de la economía salteña”, finalizó.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.