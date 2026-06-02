Diputados aprobaron la Carta Orgánica de El Carril

Bullrich habló de “partido feminista” y cuestionó la marcha: “Les importa el marketing”Política03/06/2026
La senadora se refirió a la multitudinaria movilización del Ni Una Menos y defendió la gestión del Poder Ejecutivo contra los femicidios.
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó las modificaciones a la Carta Orgánica del municipio de El Carril.
En tal sentido, el representante de Chicoana, el diputado Emmanuel Ayón, destacó que no se realizaron grandes modificaciones a lo decidido por la Convención Municipal de la localidad.
Destacó, en tanto, que se trata de un acto trascendental para el lugar porque legisla sobre su actualidad y sobre el futuro.
“El Carril se quiere erigir como una ciudad nodal, impulsando el turismo y el comercio”, destacó finalizando.
El proyecto, aprobado, vuelve al Senado en revisión.