Boca anunció que Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador del equipo

Boca anunció este martes de manera oficial que Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador el equipo. Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, escribieron.

Úbeda se había hecho cargo del plantel tras la muerte de Miguel Ángel Russo, ocurrida mientras se desempeñaba como entrenador de Boca en octubre de 2025.

El vínculo del DT con la institución finalizó el 30 de junio y no fue renovado debido a los últimos malos resultados y eliminaciones, tanto en el Torneo Apertura ante Huracán como en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, ambos encuentros disputados en la Bombonera.

Desde su llegada, Sifón dirigió 32 encuentros, de los cuales ganó 17 —entre ellos, dos Superclásicos—, empató 7 y perdió 8. Además, su equipo marcó 45 goles y recibió 22.

Entre los nombres que figuran como posibles candidatos están: Antonio Mohamed, Néstor Lorenzo, Gustavo Costas, Cristian “Kily” González y Jorge Sampaoli.