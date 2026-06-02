Encontraron elementos de espionaje profesional en los allanamientos a la casa de Facundo Leal
Política02/06/2026
La investigación al ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos sumó un elemento inesperado.
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Mientras dirigentes de la oposición y aliados como Mauricio Macri y Victoria Villarruel destacaron el rol de la libertad de expresión, el presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para cuestionar la labor periodística.
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El diputado nacional Agustín Rossi repudió enérgicamente la remoción de la cartelería oficial en el ingreso a la institución del Ejército Argentino.
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La Cámara de Diputados de la Nación mantendrá su ritmo legislativo pese al inicio de la Copa del Mundo de fútbol.
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