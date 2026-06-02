Encontraron elementos de espionaje profesional en los allanamientos a la casa de Facundo Leal

Durante el allanamiento realizado en su departamento de Palermo Chico, la Policía Federal secuestró una serie de dispositivos utilizados habitualmente en tareas de vigilancia y espionaje encubierto.

Según publicó el diario La Nación, los agentes encontraron una valija especialmente acondicionada que contenía al menos 19 equipos de uso profesional. Entre ellos había cámaras y grabadores ocultos camuflados en objetos de uso cotidiano, como anteojos, una lapicera, una llave de automóvil, un control remoto y un mouse de computadora.

Los investigadores también secuestraron un detector de radiofrecuencia capaz de localizar cámaras ocultas, micrófonos espía y rastreadores GPS, además de un dispositivo de geolocalización con micrófono incorporado y capacidad de seguimiento satelital.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue un inhibidor de señal, un aparato diseñado para bloquear comunicaciones de telefonía celular, redes WiFi y sistemas de posicionamiento satelital. A eso se sumó un teléfono satelital Iridium 9555, un equipo utilizado para mantener comunicaciones en zonas sin cobertura convencional.

Todo el equipamiento se encontraba ordenado dentro de una valija rígida con compartimentos especialmente preparados para cada dispositivo. Los peritos trabajan ahora para determinar si los aparatos almacenaban grabaciones, imágenes o información que pueda resultar de interés para la causa.

El descubrimiento se produjo en el marco de una investigación que inicialmente estaba vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de equipamiento tecnológico de ARSAT. Sin embargo, los allanamientos también derivaron en el secuestro de más de 2,4 millones de dólares, otras divisas y distintas sustancias estupefacientes encontradas tanto en propiedades de la Ciudad de Buenos Aires como de Mendoza que pertenecían a Facundo Leal

La causa está a cargo del fiscal Fernando Domínguez y del juez federal Lino Mirabelli. Mientras avanzan los peritajes sobre el dinero, los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada, Leal permanece detenido y bajo investigación.