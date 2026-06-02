Este martes se conmemoró en Salta el 80º Aniversario de la República Italiana, organizado por el Viceconsulado Honorario de Italia en Salta en la sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales, representantes consulares e integrantes de la colectividad italiana, en una jornada destinada a recordar el histórico referéndum de 1946 que dio origen a la República Italiana y a poner en valor los lazos culturales, históricos y afectivos que unen a Italia con la Argentina y, especialmente, con Salta.

El acto comenzó con el izamiento de las banderas nacionales de Argentina e Italia. Luego, la soprano Magdalena Soria, acompañada por la Banda Municipal 25 de Mayo, interpretó el Himno Nacional Argentino y el Himno de Italia.

Durante su discurso, el vicecónsul honorario de Italia en Salta, Daniel Zozzoli, destacó que la fecha constituye “el mayor ejemplo de transición democrática pacífica en el mundo”, al recordar que más de 23 millones de ciudadanos participaron del referéndum que definió el paso de la monarquía a la república.

En ese sentido, remarcó que esta conmemoración “pertenece no solo a quienes viven en Italia, sino también a todos los italianos que cruzaron el océano”, y recordó que entre 1850 y 1950 alrededor de 18 millones de personas dejaron Italia en busca de nuevos horizontes. Asimismo, subrayó que Argentina y Brasil se encuentran entre los países con mayor presencia de inmigrantes y descendientes italianos en el mundo.

Zozzoli puso en valor el aporte de la colectividad italiana a la vida social, cultural y económica de Salta, y señaló que este aniversario invita no solo a mirar el pasado, sino también a pensar el futuro desde una comunidad unida. Además, recordó que mañana 3 de junio se celebra el Día del Inmigrante Italiano, en homenaje al General Manuel Belgrano, hijo de italianos.