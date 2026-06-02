Tras el rastro de los gastos de Bettina Angeletti

Una causa paralela que investiga los contratos de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, ya encontró pagos por, al menos, 11 millones de pesos a la cónyuge del jefe de Gabinete. Las empresas son todas contratistas del Estado en distintas dependencias. Todavía falta recabar la información de los pagos de Foggia Group, una empresa creada por la mano derecha de Karina Milei.

La causa en la que se investigan los contratos de la esposa de Adorni corre en paralelo a la principal, donde se analizan las adquisisiones de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete. La tiene también el juez Ariel Lijo, pero el fiscal es Carlos Stornelli. La denunciante es la diputada Marcela Pagano, quien describió en su escrito un mecanismo de triangulación de dinero: las empresas recibían contratos del Estado, y una parte volvía en forma de subcontrataciones a la empresa de coach ontológico de la esposa del jefe de Gabinete, llamada +Be. Lo que buscan determinar es si efectivamente existió ese intercambio de licitaciones, favores y retornos.

Desde el juzgado pidieron precisiones a cada una de las empresas denunciadas sobre las contrataciones y pagos a la empresa de Angeletti de coach ontológico. Los videos de los talleres que daba ya circularon por la web: se ve a empleados haciendo un trencito o cumpliendo con tareas propias de un jardín de infantes.

La primera empresa a la que indagaron fue el Grupo Datco, una firma dedicada a la tecnología que tiene contratos con el Banco Central (BCRA), la empresa pública AYSA, y también con la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). La empresa respondió con dos facturas a nombre de la empresa de Angeletti, emitidas por la empresa SILICA NETWORKS ARGENTINA SA, con un monto cada una de 2.015.900 pesos. Es decir que el total de ese trabajo con Datco fue de 4.031.800 pesos.

Hay una tercera factura, pero por un trabajo que, por algún motivo todavía no esclarecido, la empresa de Angeletti no pudo completar. Se trataba de una búsqueda de personal para que sea contratado por DATCO, pero la empresa de coach lo dio de baja antes de completarlo, por lo que cobró el 30 por ciento de lo pactado en el contrato: recibió 1.806.000 pesos.

El total con Datco, entonces, ascendió a cinco millones 800 mil pesos.

Otra de las empresas señalada en la denuncia de pagano es la naviera National Shipping. Fue una de las que salió a defenderse públicamente: remarcó que es una proveedora histórica de YPF (es decir, que no comenzó a ser contratada bajo Adorni) y, por supuesto, sostuvieron que las contrataciones no fueron un favor para seguir siendo elegida por la petrolera bajo control del Estado.

No obstante, ante la requisitoria judicial, desde la naviera confirmaron que hubo un pago a la empresa de Angeletti en septiembre del 2024, por una capacitación de personal. El total de ese taller fue de 1.140.000 pesos. En julio del 2025, por el otro taller idéntico, National Shipping pagó 2.430.000 pesos. Y, por último, en octubre del 2025 hay una tercera factura a Be+ fue por 2.800.000 pesos. El total de los pagos de la naviera, entonces, ascendió a $ 6.370.000.

Sumados a los de Datco, ya suman 11 millones de pesos.

Pero todavía resta saber cuánto fue el monto que abonó una tercera empresa, que se viene haciendo muy conocida: el Grupo Foggia. Es una empresa que tiene entre sus fundadoras a la mano derecha de Karina Milei Mara Gorini y que forma parte del conglomerado que está por quedarse con la concesión privada del predio de Tecnópolis. De esta empresa el fiscal no tiene aún el monto que se le pagó a Bettina.

Foggia Group tuvo una serie de cambios sugestivos de directorio: salió Mara Gorini, pero quedó su esposo y su cuñado. Además ingresaron directores que también forman parte del Grupo Werthein, que controla DirectTV, otra de las que forma parte del negocio en Tecnópolis.

Para más datos, Grupo Foggia estuvo detrás de la organización de todos los “shows” donde cantó el presidente Milei, incluido el último en el Movistar Arena. Foggia también estuvo detrás de una serie de eventos privados en el CCK (ahora Palacio Libertad) y en Tecnopolis. Por ejemplo, produjo “Hombre Araña Sinfónico” con el auspicio del Banco Nación. Y produjo los mega shows de Tini Stoessel en el estadio de Tecnópolis, con auspicio del Banco Nación y de YPF. A todos los eventos asistió Karina Milei.

La concesión de Tecnópolis se ofrece por un plazo de 25 años, extensible a uno más, por un monto de 611 millones de pesos mensuales, más seguros, a pagar a partir de los 2 años y medio de concesión, “en virtud de las elevadas inversiones” que tienen que hacer.

En la causa, mientras tanto, continúan reuniendo documentos que podrían complicar a Adorni en un nuevo frente, además de las casas y los viajes a Punta del Este.

Página12