Habrá una colecta de sangre en el centro de la ciudad: quiénes pueden donar

El equipo del Centro Regional de Hemoterapia realizará este miércoles 3 de junio, una colecta de sangre de todo grupo y factor, en la Plaza Belgrano.

Las donaciones se recibirán entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará apostado en la plaza, sobre calle Balcarce.

Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.

Pueden donar

·Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

.Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

·Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

·Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

·Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

·Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

·Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

·Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

·Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

·Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

·Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.