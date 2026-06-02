Preocupación en el Albo: Gonzalo Soto y Walter Montoya encendieron las alarmas antes de enfrentar a Midland

A través de un comunicado oficial, el club informó que el defensor Gonzalo Soto sufrió una distensión del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, una lesión que lo mantiene bajo seguimiento médico y cuya evolución será determinante para conocer si podrá estar a disposición del entrenador.

Por su parte, Walter Montoya padece una tendinitis en la rodilla izquierda. El mediocampista también se encuentra realizando tareas de recuperación y será evaluado durante los próximos días para determinar su condición física de cara al próximo compromiso.

Las dos situaciones representan un dolor de cabeza para el cuerpo técnico del Albo, ya que tanto Soto como Montoya son piezas de experiencia dentro del plantel y suelen ocupar un rol importante en el esquema del equipo salteño.

Con el partido ante Midland cada vez más cerca, la atención estará puesta en la evolución de ambos futbolistas. El cuerpo médico continuará monitoreando sus respectivas lesiones mientras Quiroz espera contar con la mayor cantidad de jugadores disponibles para afrontar un encuentro clave en la lucha por seguir sumando puntos en el campeonato.

Por el momento, ninguno de los dos jugadores fue descartado oficialmente, aunque sus molestias físicas ponen en riesgo su participación en el duelo del viernes.