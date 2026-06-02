Voto castigo y polarización: las claves detrás de la elección en Colombia

La primera vuelta presidencial en Colombia dejó un escenario más ajustado y polarizado de lo previsto. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo el 44% de los votos y se impuso sobre Iván Cepeda, referente del progresismo, que alcanzó el 41%.

Para Estefanía Avella, comunicadora y coordinadora regional de comunicaciones de la Fundación Friedrich Ebert (FES), el resultado sorprendió incluso a sectores políticos que esperaban una elección más equilibrada.

En diálogo con N&N por Aries, sostuvo que ninguna encuesta anticipaba una ventaja tan amplia para De la Espriella y consideró que el resultado obliga a revisar los cambios que atraviesan las sociedades latinoamericanas.

El voto castigo y el rechazo a los oficialismos

Avella señaló que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde Colombia. A su entender, existe una tendencia regional donde el malestar económico, la inseguridad y el desencanto con los gobiernos terminan favoreciendo opciones más radicalizadas.

La especialista consideró que parte del crecimiento de la ultraderecha está vinculado al rechazo hacia el presidente Gustavo Petro y al llamado “antipetrismo”, un sentimiento que logró aglutinar a distintos sectores opositores.

Un fenómeno que se repite en la región

Durante la entrevista, Avella comparó el fenómeno colombiano con otros liderazgos de derecha que crecieron en América Latina en los últimos años.

Según explicó, existen similitudes en los discursos, especialmente en temas vinculados a seguridad, derechos humanos, diversidad y políticas ambientales.

También advirtió que muchas de estas figuras construyen su identidad política a partir de la confrontación permanente con sus adversarios y apelan a una fuerte polarización social.

El centro, el gran derrotado

Una de las conclusiones que dejó la elección, según la analista, es el debilitamiento de las fuerzas moderadas.

Avella sostuvo que el centro político quedó reducido a porcentajes mínimos y perdió capacidad de incidencia en la disputa electoral.

De cara a la segunda vuelta, consideró que esos votos serán determinantes para definir quién ocupará la presidencia, aunque advirtió que se trata de un electorado difícil de seducir y altamente fragmentado.