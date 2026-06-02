Santa Victoria Oeste se prepara para la XVIII Expoferia Agroganadera

Los próximos 5 y 6 de junio, la localidad de Santa Victoria Oeste será sede de la XVIII Expoferia Agroganadera 2026, un evento que reunirá a productores, emprendedores, instituciones y vecinos para celebrar el trabajo rural, la producción local y las tradiciones de la región.

La feria se desarrollará en la cancha de Santa Victoria Oeste y contará con una amplia variedad de actividades vinculadas al sector agropecuario y cultural.

Entre las propuestas previstas se destacan la exposición y concurso de animales y productos agrícolas, la exposición de maquinarias, espacios dedicados a la gastronomía regional, un fogón con artistas locales y espectáculos de doma, convirtiéndose en uno de los encuentros más importantes del calendario productivo del departamento.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Santa Victoria Oeste y el Departamento de Desarrollo Rural, con el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales vinculados al desarrollo agropecuario y rural.

Desde la organización destacaron que la expoferia busca fortalecer el intercambio de conocimientos, promover la producción local y generar un espacio de encuentro para productores, artesanos y familias de toda la región.

El evento se realizará bajo la gestión del intendente Víctor Santos Quispe y contará con la participación de diversas instituciones relacionadas con el desarrollo rural y la innovación productiva.

Con entrada abierta a la comunidad, la Expoferia Agroganadera invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos jornadas dedicadas al campo, la cultura y las raíces del norte salteño.