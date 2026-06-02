El Galpón: El IPV sortea una casa y prioriza a familias vulnerables en El Galpón

La convocatoria estará disponible de manera online hasta el 5 de junio y apunta a garantizar el acceso equitativo a soluciones habitacionales en el municipio de El Galpón.
Municipios02/06/2026

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) llevará adelante el sorteo de una vivienda remanente en el municipio de El Galpón, destinada exclusivamente a familias que cuenten con al menos un integrante con discapacidad.

La iniciativa tiene como finalidad facilitar el acceso a una solución habitacional a familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, promoviendo igualdad de oportunidades y el derecho a una vivienda digna.

GUSTAVO SAENZ R9_34Sáenz confirmó el inicio de obras en la RN 9/34 y prometió terminar la “Ruta de la Muerte”

Las familias interesadas podrán adherirse de forma online a través del sitio web oficial del IPV hasta el 5 de junio inclusive. Finalizado el período de inscripción, personal del organismo se trasladará a El Galpón para recepcionar la documentación respaldatoria de cada grupo familiar adherido, facilitando así el proceso y evitando traslados a otras localidades.

Con esta acción, el Gobierno de la Provincia continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables, priorizando el acompañamiento social y el acceso equitativo a soluciones habitacionales para las familias salteñas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail