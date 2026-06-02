Realizarán operativos de identificación en Capital y Orán

El Registro Civil, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, continúa acercando a los vecinos los trámites de identificación. En el marco de un cronograma previamente establecido, el móvil del organismo permanecerá hasta el viernes 5 de junio en el municipio de Orán, mientras que en Capital también se llevarán a cabo operativos mediante el uso de valijas electrónicas.

En Orán, los vecinos podrán acercarse a partir de las 9 de la mañana. Se entregarán 120 turnos para ser atendidos durante cada jornada, respetando el siguiente cronograma: hoy lunes la atención se desarrolla en el barrio El Milagro; mañana, martes 2 de junio, las actividades serán en el barrio San Antonio; el miércoles 3 el móvil estará en el barrio 20 de Febrero; el jueves 4 atenderá en el barrio 4 de Junio; y el viernes 5 finalizará su recorrido en el barrio Taranto.

En Capital, los operativos con valijas electrónicas también comenzarán a las 9 de la mañana. Se otorgarán 70 turnos por orden de llegada para la atención durante la jornada. Hoy la actividad se realiza en el Centro Vecinal del barrio Progreso.

Este martes 2 de junio, el operativo continuará en Monge Ortega 361, de Villa Los Sauces. En tanto, el miércoles 3 y jueves 4 de junio se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Bicentenario, ubicado en Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas. Finalmente, el viernes 5 la atención se brindará en el CIC del barrio Unión, situado en avenida Armada Argentina y José M. Mirau.

Costos y medios de pago

Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios registran una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.

Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes presentan demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte la demora aproximada es de 15 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta estos tiempos al momento de realizar sus trámites.