Cachi representará a la Argentina en el certamen mundial Best Tourism Villages 2026

"Es un orgullo y un reconocimiento al esfuerzo de todo nuestro pueblo, del equipo municipal y del valioso acompañamiento de la provincia, que nos permitió potenciar nuestras herramientas para preservar las tradiciones, cuidar el patrimonio y recibir a los visitantes con la calidez que nos caracteriza", expresó el intendente de Cachi, Américo Liendro.

Ubicado a 162 kilómetros de la capital salteña y a 2210 metros sobre el nivel del mar, este poblado histórico rodeado de picos nevados y cardonales cautiva por su arquitectura colonial y su cultura viva. Sus calles adoquinadas, casas de adobe y un casco urbano celosamente conservado mantienen intacto su sello de autenticidad. Asimismo, el destino se destaca por una comunidad activa que resguarda sus celebraciones, gastronomía y producciones ancestrales, como sus reconocidos vinos de altura, ofreciendo una experiencia de inmersión basada en el respeto por el entorno.

Con esta participación, Salta ratifica su rol protagónico en el turismo rural, siguiendo el camino de localidades vecinas como Seclantás en ediciones anteriores. El expediente de Cachi ya forma parte de la delegación oficial argentina, iniciando formalmente la etapa de selección global donde un comité de expertos de ONU Turismo analizará su potencial. En esta instancia ecuménica, el destino salteño compartirá la representación nacional junto a otros siete destacados pueblos del país: Mar de las Pampas (Buenos Aires), Villa General Belgrano (Córdoba), Zenón Pereyra (Santa Fe), Tafí del Valle (Tucumán), Puerto Pirámides (Chubut), Villa Sanagasta (La Rioja) y El Trapiche (San Luis).