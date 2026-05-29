Nicolás Otamendi firmó su contrato y será jugador de River después del Mundial 2026

Nicolás Otamendi es nuevo jugador de River. El defensor de 38 años firmó este viernes un contrato que lo vinculará con la institución de Núñez por 18 meses. Será el quinto campeón del mundo que tenga el “Millonario” en su plantel.

El defensor central surgido en las inferiores de Vélez se sumará al equipo una vez que finalice su participación en el Mundial. Llega en condición de libre tras su paso por el Benfica de Portugal.

“Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027″, escribieron desde River en su web oficial.

Y agregaron: “La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución”.

Otamendi, que es reconocido hincha de River, volverá al fútbol argentino luego de 16 años en el exterior. El único equipo del país en el que había jugado hasta el momento había sido Vélez, club con el que se consagró campeón en el Torneo Clausura 2009.

El defensor llega después de un ciclo de seis años en el fútbol portugués, donde conquistó una liga, una Copa de la Liga y dos Supercopas, además de convertirse en capitán y una de las grandes referencias del vestuario.

Además, jugó en el Porto de Portugal, Atlético Mineiro de Brasil, Valencia de España y Manchester City de Inglaterra.

De esta manera, el Millonario sumará su quinto campeón del mundo al plantel junto a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

Por otra parte, Otamendi ya había asegurado que se retirará de la Selección una vez que termine la Copa del Mundo. Como futbolista de la Albiceleste, el defensor ganó dos Copas América (2021, 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.