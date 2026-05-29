Las provincias tuvieron un alivio fiscal en mayo, según reportan consultoras en base a datos oficiales del Ministerio de Economía. Los envíos por coparticipación crecieron 8,6% interanual en términos reales y alcanzaron un nivel de $8 billones.
Gracias a un salto del 26% en la recaudación de Ganancias, hubo coparticipación récord en mayo
Economía29/05/2026
Se debe al vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las sociedades de mayo. E IVA registró un desplome del 9%.
La mejora de los envíos también reflejaría una recuperación de la recaudación tributaria a nivel nacional, impulsada principalmente por el Impuesto a las Ganancias, que registró el vencimiento anual correspondiente a sociedades. En cambio, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el otro tributo coparticipable con las provincias, mostró una caída real del 9%.
El próximo lunes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará los datos de recaudación de mayo, lo que permitirá conocer cuánto de esa caída responde al componente aduanero y al comercio exterior, y cuánto está vinculado al mercado interno y al consumo.
Por un lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló en un reporte que, "según la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), la suba de la coparticipación neta en mayo se debería al incremento real interanual del 26,1% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, mientras que el IVA mostró una variación negativa del 9,3%".
El reporte indica que, "en conjunto, la recaudación de IVA e Impuesto a las Ganancias habría registrado una suba real interanual del 10,2%". Por otro lado, de acuerdo con el IARAF, la recaudación de impuestos internos registró una caída real del 19,1%. En lo relacionado con el IVA, en mayo aumentó la intensidad de la baja real, con una retracción del 9,3%. "Esta variación implica un cambio relevante respecto de los dos meses previos", advirtió el IARAF.
Máximo histórico nominal para las provincias
En tanto, la consultora Politikon Chaco sostuvo que "las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $8,04 billones, constituyendo un nuevo máximo histórico nominal distribuido".
"Al medirlas en términos reales, mostraron un incremento del 8,3% respecto de igual mes de 2025; mientras que frente al mes previo exhibieron una suba real del 40,8%. Así, estas transferencias lograron cortar una racha de cuatro meses consecutivos de caídas y anotaron su primera suba del año", indicó la consultora.
Politikon Chaco también destacó el muy buen desempeño del Impuesto a las Ganancias, que exhibió un incremento real interanual del 25,7%, impulsado por los vencimientos de ese tributo correspondientes a sociedades.
Del mismo modo, la consultora resaltó que "el IVA continuó transitando un sendero bajista y registró una caída interanual del 9,5% en mayo, al tiempo que también se observaron retrocesos en los impuestos Internos (19,3%) y en los Otros Coparticipados (45,3%)". Por su parte, el Impuesto sobre los Bienes Personales creció 33%, Combustibles avanzó 4,9% y Monotributo se expandió 64%.
Cómo les fue a las provincias en mayo
Según Politikon Chaco, las 24 jurisdicciones subnacionales registraron un incremento real interanual en las transferencias automáticas recibidas.
En ese marco, se observaron diferencias de desempeño entre las provincias. Por un lado, Catamarca fue la jurisdicción que exhibió la mayor variación relativa, con una suba del 12,7%, impulsada por mayores fondos captados mediante la Compensación del Consenso Fiscal.
Le siguieron Misiones (+9,3%) y Tucumán (+9,2%), por razones similares a las de Catamarca, aunque con un impacto menor.
En el otro extremo, las provincias con los incrementos más moderados fueron Salta (+7,4%) y Buenos Aires (+7,3%), afectadas por un mayor impacto de la reducción de la compensación del Consenso Fiscal observada en esos distritos.
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