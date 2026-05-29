Gracias a un salto del 26% en la recaudación de Ganancias, hubo coparticipación récord en mayo

Las provincias tuvieron un alivio fiscal en mayo, según reportan consultoras en base a datos oficiales del Ministerio de Economía. Los envíos por coparticipación crecieron 8,6% interanual en términos reales y alcanzaron un nivel de $8 billones.

La mejora de los envíos también reflejaría una recuperación de la recaudación tributaria a nivel nacional, impulsada principalmente por el Impuesto a las Ganancias, que registró el vencimiento anual correspondiente a sociedades. En cambio, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el otro tributo coparticipable con las provincias, mostró una caída real del 9%.

El próximo lunes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará los datos de recaudación de mayo, lo que permitirá conocer cuánto de esa caída responde al componente aduanero y al comercio exterior, y cuánto está vinculado al mercado interno y al consumo.

Por un lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló en un reporte que, "según la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), la suba de la coparticipación neta en mayo se debería al incremento real interanual del 26,1% en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, mientras que el IVA mostró una variación negativa del 9,3%".

El reporte indica que, "en conjunto, la recaudación de IVA e Impuesto a las Ganancias habría registrado una suba real interanual del 10,2%". Por otro lado, de acuerdo con el IARAF, la recaudación de impuestos internos registró una caída real del 19,1%. En lo relacionado con el IVA, en mayo aumentó la intensidad de la baja real, con una retracción del 9,3%. "Esta variación implica un cambio relevante respecto de los dos meses previos", advirtió el IARAF. Máximo histórico nominal para las provincias