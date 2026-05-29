Desde la cero hora del lunes queda suspendido el servicio nocturno de colectivos

En la noche de este viernes, SAETA informó que a partir del lunes 1 de junio queda suspendido el servicio nocturno del transporte público de pasajeros.

Por tal motivo, la empresa solicitó a los usuarios tener en cuenta que ningún coche dentro del área Metropolitana circulará entre las 23.30 y las 5.30 hs., horario en que el servicio de transporte urbano de pasajeros retomará la frecuencia habitual.

Dentro de este esquema, en que los colectivos deberán quedar guardados en cada empresa hasta el nuevo día, informó SAETA, las líneas del transporte interurbano pasarán por el centro sólo hasta las 22 hs. mientras que las del ámbito urbano lo harán hasta las 22:30.