Se aprobó la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Capital

En la tarde de este viernes, la Convención Municipal aprobó las reformas a la Carta Orgánica Municipal de Capital y ahora se enviará a la Legislatura Provincial para su análisis.

Cabe recordar que la tarea no se dio sin polémicas debido a las posturas contrapuestas entre el oficialismo provincial/municipal y el bloque mayoritario de La Libertad Avanza; el apuntalamiento estatal – o no – del turismo, la inclusión de la defensa de la vida desde la concepción, el cuidado de los animales y el medio ambiente, entre los puntos que mayores discusiones generaron.

De hecho, desde el oficialismo se advirtió que algunas modificaciones e inclusiones del bloque libertario iban a ser desaprobadas por la Legislatura – encargada de armonizar la Carta Orgánica con las Constituciones Nacional y Provincial – dado que algunos puntos aprobados no estaban entre sus facultades o directamente se contraponían a las Cartas Magnas ya mencionadas, como la inclusión del punto donde se establece que, para ser concejal, es necesario que el postulante tenga sus estudios secundarios completos.

Lo curioso es que, ante las advertencias, en muchos casos, el bloque libertario aseguró que se trataba de promesas de campaña que pretendían discutir aun sabiendo que la Legislatura iba a rechazar que queden plasmadas en el documento comunal.

Así las cosas, la última sesión – fueron 4 en total, más el trabajo en comisiones – estuvo atravesada por pedidos de cuarto intermedio ante la detección de algunos errores en la redacción del documento final, errores que fueron subsanados a lo largo de la jornada.