Zafra en Ingenio San Isidro: Sáenz destacó la industria azucarera como motor económico y de empleo

El gobernador Gustavo Sáenz acompañó el comienzo de la zafra del Ingenio y destilería San Isidro. Estuvo presente en la tradicional misa en honor a San Isidro Labrador y bendición de las maquinarias que se realizó en las instalaciones del establecimiento ubicado en Campo Santo.

En el Ingenio fue recibido por los propietarios de la firma, la familia Ruiz a quienes el Gobernador agradeció la invitación y destacó el importante rol del Ingenio al haber apostado a reabrir la planta para que siga generando empleos y producción salteña: “Agradezco la fe que tuvo la familia Ruiz en el año 2018 de ponerse al frente de uno de los ingenios más antiguos de Latinoamérica; de este ingenio que le dio la posibilidad a muchas familias de crecer, a sus hijos de estudiar y de sentirse parte de esta gran sociedad”.

Asimismo, consideró que “los sueños son objetivos y metas por las que hay que pelear, porque hay que acompañarlos con trabajo, sacrificio, esfuerzo, compromiso, responsabilidad”.

El Gobernador señaló que el progreso de la actividad productiva conlleva crecimiento para la provincia “y por eso estamos gestionando y peleando en Buenos Aires”.

Puso especial relieve en las inversiones del sector privado y afirmó que “sigo creyendo en Salta y me comprometo a seguir gestionando para que las obras de infraestructura lleguen y le den a nuestra provincia la posibilidad de mostrar su matriz productiva, turística. Tenemos lo que el mundo necesita y demanda. Tenemos que crecer sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna cuando nos sobra de todo”.

Por su parte, la familia Ruiz marcó el crecimiento del ingenio que logró un récord el año pasado al moler 730 mil toneladas y proyectando para este año 750 mil toneladas.

Se detallaron las recientes y próximas inversiones de la firma que se diversificó al feedlot con 12 mil cabezas de ganado y la producción de 30 mil animales al año. Además de azúcar Orgánico, produce mieles y melazas, Alcohol Buen Gusto y Alcohol Anhidro.

Estuvieron presentes también vicegobernador de la provincia de Jujuy Alberto Bernis, los ministros de Producción y Minería Ignacio Lupión y de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; la senadora nacional Flavia Royón; el intendente de Campo Santo Facundo Ignacio Taché; los secretarios de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato y el de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo; legisladores provinciales; el presidente de la Unión Cañeros de Salta y Jujuy René Macina, intendentes de municipios vecinos, entre otras autoridades.

El Ingenio San Isidro

Desde 1760 es uno de los pilares fundamentales de la industria azucarera de Argentina. Dispone de una infraestructura, capacidad productiva y una dinámica de gestión que permite hacer llegar sus productos, de manera eficiente y competitiva, a los mercados más exigentes en todo el mundo. Actualmente es el principal productor de azúcar orgánica en Argentina.

En 2018, el Ingenio fue adquirido por el Grupo Ruiz y desde ese entonces viene aumentando considerablemente su producción. Produce azúcar tipo A; mieles y melazas y alcohol convencional y orgánico.

Desde 2023 participa en la industria y producción ganadera con el Establecimiento San Carlos, un emprendimiento de feedlot.