San Lorenzo será escenario de la 15° edición de Running Trip

La carrera se realizará del 18 al 20 de junio e incluirá una prueba vertical nocturna, circuitos de 5K, 10K, 21K y 35K, además de una exposición especial con música, stands y actividades para corredores. "Queremos consolidarla como una de las carreras más importantes del norte argentino”, señalaron.
Deportes29/05/2026

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Del 18 al 20 de junio, San Lorenzo volverá a convertirse en el epicentro del trail running del norte argentino con la realización de la 15° edición del Running Trip, una competencia convoca a atletas de todo el país y del exterior.

En diálogo con Aries, el fotógrafo de aventura, corredor de trail running y organizador de la competencia, Diego Winitzky, relató que la Running Trip nació como una carrera itinerante, recorriendo el país, “hasta que llegó a Salta, se enamoró y quedó fija”.

“La idea es consolidarla año a año, convocando a atletas a nivel nacional e internacional para que sea una de las carreras más importantes del norte argentino”, expresó.

La programación comenzará el jueves 18 de junio con una carrera formato vertical que larga desde Camping Los Ceibos y finaliza en la cima del Cerro Elefante, donde se entregarán las Medalla Finisher.

“Es vertical y tiene la particularidad de que la hacemos nocturna. Los corredores van con sus linternas frontales y cuando llegan a la cima pueden ver todo San Lorenzo iluminado y también la ciudad de Salta desde arriba”, explicó Winitzky.

Las actividades continúan el viernes 19 de junio con en el Polo Tecnológico de San Lorenzo, donde se podrá disfrutar de una exposición con música, stand con accesorios, ropa deportiva y productos regionales.

“Allí será la entrega de kits, habrá una banda de música, la presentación de los atletas elite, porque viene la selección argentina de carreras de montaña, además de sorteos y distintas actividades para los corredores”, detalló el organizador.

Finalmente, el sábado 20 de junio, a partir de las 7 horas, con distancias de 5K, 10K, 21K y 35K.

Desde la organización confirmaron que aún quedan cupos disponibles, aunque limitados. Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial de Running Trip: https://runningtrip.com.ar/

Por otro lado, Diego Winitzky compartió parte de su historia personal, marcada por un profundo cambio de vida que lo llevó a dejar el mundo empresarial para dedicarse por completo a sus pasiones.

“Hace unos 14 años dejé todo por jugármela por algo que me gustaba. Estudié fotografía y empecé a correr, y uní las dos pasiones. Hoy vivo de eso, dejando atrás una vida encerrada entre cuatro paredes de una oficina para conectar con la naturaleza y hacer lo que realmente me apasiona”, relató.

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