Operativo por un nuevo caso de acumulador de residuos

Vecinos del barrio 17 de Octubre denunciaron la existencia de un nuevo caso de un acumulador de residuos.

El director general de la patrulla Ambiental, Juan Pablo Farfán, constató la presencia de una gran cantidad de residuos en la vereda, en la calzada y dentro de una vivienda

“El propietario expresó que acumula estos residuos para clasificarlos y comercializarlos, pero no se justifica el estado en el que los tenía ni los lugares donde los acopiaba”, detalló.

El funcionario señaló que el propietario ya contaba con dos multas previas y tres notificaciones, sin embargo, no hubo respuesta.

“Al estar en infracción a las normativas vigentes, procedimos a notificar y labrar las actas correspondientes para que realice el saneamiento por sus propios medios; caso contrario la Justicia podría determinar una limpieza más exhaustiva dentro de la vivienda”, remarcó Farfán.

Entre los residuos se encontró madera, electrodomésticos en desusos, chatarra, envases de vidro y plástico, entre otros.