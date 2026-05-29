Iluminarán de verde el Cabildo por el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 30 de mayo, la Municipalidad de Salta acompañará las actividades organizadas por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) Salta.

La iniciativa tiene como objetivo promover la concientización sobre la importancia de la donación de órganos y destacar el valor de un acto solidario que puede salvar vidas.

Como parte de la jornada, hoy viernes 29 de mayo, el Municipio iluminará la fachada del Cabildo Histórico de verde, de 20 a 24 horas.

En paralelo, el personal técnico del CUCAI realizará actividades de promoción y charlas de concientización en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del Parque San Martín, en una acción conjunta con el Instituto San Cayetano.

También se implementará una campaña de difusión vial mediante la colocación de vinilos informativos en las unidades del transporte urbano de pasajeros (SAETA), referidos al artículo 13 de la Ley Provincial N° 7908, que establece la obligatoriedad de implementar acciones de concientización pública sobre la temática.

Las actividades continuarán mañana sábado 30 de mayo con una jornada central en plaza 9 de Julio y plazoleta Cuatro Siglos, de 9 a 12 horas. Allí se realizará la marcha comunitaria “Celebramos la Vida”, con la participación de pacientes trasplantados, familiares, organizaciones y vecinos.

Asimismo, habrá stands informativos sobre donación de órganos, médula ósea y donación voluntaria de sangre, además de propuestas recreativas. La jornada finalizará con un cierre artístico y musical en vivo en la plazoleta Cuatro Siglos.

Se invita a toda la comunidad a acompañar estas acciones de concientización y reflexión sobre la importancia de la donación de órganos, entendiendo que una sola decisión puede salvar vidas y mejorar la calidad de salud de muchas personas que esperan un trasplante.

Importancia de la donación de órganos

La donación de órganos representa uno de los actos solidarios y humanitarios más significativos de la medicina social, bajo la premisa de que «Donar órganos es donar vida». El desarrollo de estas jornadas responde a la necesidad de concientizar sobre el impacto directo que una decisión individual tiene en la salud colectiva: un solo donante puede salvar la vida o mejorar sustancialmente la calidad de salud de hasta 7 personas en situación de vulnerabilidad clínica.

El trasplante constituye, para miles de pacientes con insuficiencias orgánicas terminales, la única alternativa terapéutica para continuar viviendo o restablecer plenamente sus capacidades psicofísicas. Fortalecer la cultura de la donación mediante la información fidedigna permite derribar mitos, acortar los tiempos de espera en los registros oficiales y consolidar un sistema de salud pública más equitativo, eficiente y solidario.