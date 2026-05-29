Salta conmemoró el 216° Aniversario del Ejército Argentino

El vicegobernador Antonio Marocco encabezó la ceremonia conmemorativa realizada en el Campo Histórico de la Cruz junto al comandante de la V° Brigada de Montaña, coronel mayor Hernán Aoki.
Salta29/05/2026

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Este viernes se realizó la ceremonia conmemorativa por el 216° Aniversario de la creación del Ejército Argentino, realizada en el Campo Histórico de la Cruz de la ciudad de Salta.

La actividad fue encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco, junto al comandante de la V° Brigada de Montaña del Ejército, coronel mayor Hernán Aoki, quienes realizaron la revista y saludo a las tropas formadas, dando inicio al acto protocolar.

Posteriormente, la banda militar “Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos” interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego tuvo lugar una invocación religiosa a cargo del capellán del Ejército, padre Ariel Pasetti, y se guardó un minuto de silencio en homenaje a los hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio de la Patria.

Durante la ceremonia se dio lectura al mensaje del jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, teniente general Santiago Zarich, en el que se destacó la historia de la institución, su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y el rol que cumple en todo el territorio argentino.

En representación de la Policía de Salta, el subjefe de la fuerza, comisario general Walter Toledo, hizo entrega de un presente institucional al Ejército Argentino. También realizó una entrega el director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres.

La conmemoración continuó con la interpretación de la Canción del Ejército Argentino y concluyó con un desfile militar, del que participaron efectivos de la fuerza.

Acompañaron el acto el intendente de Salta, Emiliano Durand; el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda; los jueces de la Corte de Justicia de Salta Martín Plaza y Gabriel Chibán; el senador provincial Sergio Saldaño; el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile; veteranos de la Guerra de Malvinas; autoridades civiles y militares, de fuerzas de seguridad e invitados especiales.

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