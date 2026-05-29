Más de 11 mil casos de gripe en Salta: insisten en la vacunación y prevención

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica, dependiente del Ministerio de Salud Pública, da a conocer el reporte oficial sobre el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas virales (IRA) en el territorio salteño, con datos consolidados desde la Semana Epidemiológica (SE) 1 hasta la SE 20.

De acuerdo con el monitoreo clínico de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), en lo que va del año 2026 se han registrado un total de 11.955 casos en toda la provincia. El análisis de la distribución etaria demuestra una mayor incidencia en la población infantil y en jóvenes en edad escolar, aunque el virus afecta a todos los rangos de la siguiente manera:

Menores de 6 meses: 294 casos (2,5%).

De 6 a 11 meses: 290 casos (2,4%).

De 12 a 23 meses: 599 casos (5,0%).

De 2 a 4 años: 1.258 casos (10,5%).

De 5 a 9 años: 1.1917 casos (16,0%).

De 10 a 14 años: 1.532 casos (12,8%).

De 15 a 19 años: 1.071 casos (9,0%).

De 20 a 24 años: 807 casos (6,8%).

De 25 a 34 años: 1.419 casos (11,9%).

De 35 a 44 años: 946 casos (7,9%).

De 45 a 64 años: 1.063 casos (8,9%).

De 65 a 74 años: 323 casos (2,7%).

Mayores o iguales a 75 años: 150 casos (1,3%).

Edad sin especificar: 286 casos (2,4%).

Situación de internaciones y distribución geográfica

En lo que respecta a la Vigilancia Universal de Virus Respiratorios en personas internadas, el acumulado anual asciende a 1.435 pacientes en la provincia. Específicamente durante la última semana analizada (SE 20), se notificaron 60 nuevos ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, de los cuales dos requirieron asistencia en unidades de cuidados intensivos.

La capital salteña concentra la mayor carga de internaciones tanto en el registro semanal como en el acumulado general. La distribución de las internaciones por departamentos se detalla a continuación:

Capital: 35 casos en la SE 20 (58,3%) - 693 casos acumulados.

General Güemes: 6 casos en la SE 20 (10,0%) - 77 casos acumulados.

Gral. José de San Martín: 4 casos en la SE 20 (6,7%) - 102 casos acumulados.

Rosario de Lerma: 4 casos en la SE 20 (6,7%) - 58 casos acumulados.

Orán: 3 casos en la SE 20 (5,0%) - 87 casos acumulados.

Cerrillos: 2 casos en la SE 20 (3,3%) - 66 casos acumulados.

Chicoana: 2 casos en la SE 20 (3,3%) - 15 casos acumulados.

Los Andes: 2 casos en la SE 20 (3,3%) - 6 casos acumulados.

Cafayate: 1 caso en la SE 20 (1,7%) - 16 casos acumulados.

Rivadavia: 1 caso en la SE 20 (1,7%) - 63 casos acumulados.

Otros departamentos no registraron nuevos internados en la SE 20, pero mantienen casos acumulados en el año: Anta (154), Metán (24), Rosario de la Frontera (27), La Candelaria (11), La Caldera (9), Santa Victoria (8), La Viña (8), Cachi (3), Molinos (3), San Carlos (2), La Poma (2) y Guachipas (1). El departamento Iruya se mantiene sin notificaciones.

La cartera sanitaria confirmó el fallecimiento de una paciente con diagnóstico detectable para Influenza A. Se trata de una mujer de 66 años de edad, residente de Salta Capital, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La paciente inició síntomas el 7 de mayo y concurrió a la consulta en el Hospital Señor del Milagro el día 21 de mayo, ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde finalmente falleció el 27 de mayo. Las autoridades destacaron que la persona no registraba antecedentes de vacunación antigripal.