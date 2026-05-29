Veteranos de Guerra de Malvinas tendrán estacionamiento medido gratuito

El intendente Emiliano Durand, oficializó un nuevo beneficio para los veteranos de la Guerra de Malvinas. Desde ahora no pagarán estacionamiento medido en las calles de la ciudad. La medida fue establecida por ordenanza municipal Nº 16047.

Por ello, los VGM (Veteranos de Guerra de Malvinas) con domicilio en la capital deberán presentar la documentación de un solo vehículo vinculado a su propiedad, del lunes 1 al viernes 5 de junio en el Centro Cívico Municipal, en mesa de informes ubicada en el ingreso de Av. Paraguay 1240 en el horario de 9 a 13 hs.

Los requisitos a presentar son:

Ser titular del vehículo

Fotocopia del DNI del titular (en caso de no tener el DNI actualizado, presentar certificado avalado por el Ministerio de Defensa y/o Comisión Provincial de VGM)

Fotocopia del título del auto

Fotocopia de la cédula verde

Fotocopia del seguro vigente

Fotocopia del RTO

Es de destacar que la entrega de documentación permitirá tener el registro de los Veteranos de Guerra en la ciudad, para luego hacer entrega de la oblea única e intransferible que le permitirá estacionar sin costo, sin importar el día ni el horario.