La UTA Salta en alerta por deudas salariales

Este viernes, la Unión Tranviarios Automotor de Salta emitió un comunicado alertando que no se confirmaron aún los pagos acordados entre el sindicato y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El dinero en cuestión - informa el escrito - corresponde a diferencias salariales de enero y febrero, incluyendo sumas no remunerativas cuyo vencimiento opera el 31 de mayo.

Así las cosas, el escrito advierte que, de no efectivizarse el pago, el sindicato implementará medidas de acción directa, declarándose en estado de alerta y movilización a partir del lunes 1 de junio.