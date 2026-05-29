La Casa Blanca comparó a migrantes con aliens y lanzó una web para denunciarlos

El sitio, titulado Aliens, utiliza un juego de palabras entre el término legal en inglés para referirse a extranjeros y su acepción popular como “extraterrestres”. Bajo esa lógica, el gobierno republicano difundió un mensaje de fuerte tono político contra la inmigración irregular.

“Han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestras vidas diarias. Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí”, señala el texto publicado en la web.

En la página, la administración de Trump acusó a gobiernos anteriores de haber encubierto el ingreso de inmigrantes indocumentados y de “acelerar la invasión”. Además, presentó al actual mandatario como el primero en advertir sobre lo que considera una amenaza para las familias estadounidenses.