River se reunió con Thiago Almada

Nicolás Otamendi firmó su contrato y será jugador de River después del Mundial 2026Deportes29/05/2026
El “Millonario” cerró la llegada del defensor central de 38 años. Se sumará al plantel una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo.
River terminó su semestre con una gran decepción por la final perdida ante Belgrano en Córdoba, pero con el pasaje a octavos de final de la Copa Sudamericana sellado con holgura. Para una segunda mitad del año que le presentará grandes desafíos a Eduardo Coudet, la dirigencia ya puso en marcha el mercado de pases y anoche hizo un movimiento muy fuerte: tuvo una reunión con Thiago Almada, el gran objetivo.