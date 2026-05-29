River se reunió con Thiago Almada

River terminó su semestre con una gran decepción por la final perdida ante Belgrano en Córdoba, pero con el pasaje a octavos de final de la Copa Sudamericana sellado con holgura. Para una segunda mitad del año que le presentará grandes desafíos a Eduardo Coudet, la dirigencia ya puso en marcha el mercado de pases y anoche hizo un movimiento muy fuerte: tuvo una reunión con Thiago Almada, el gran objetivo.