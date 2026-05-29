River se reunió con Thiago Almada

El Millonario, a través de Francescoli y Longoria, tuvo una cumbre con el futbolista y su representante para conocer las pretensiones del jugador. Si bien es un pase muy complicado, de ambas partes aseguran que tampoco es imposible.
Deportes29/05/2026

River terminó su semestre con una gran decepción por la final perdida ante Belgrano en Córdoba, pero con el pasaje a octavos de final de la Copa Sudamericana sellado con holgura. Para una segunda mitad del año que le presentará grandes desafíos a Eduardo Coudet, la dirigencia ya puso en marcha el mercado de pases y anoche hizo un movimiento muy fuerte: tuvo una reunión con Thiago Almada, el gran objetivo. 

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San Lorenzo será escenario de la 15° edición de Running Trip

Deportes29/05/2026
La carrera se realizará del 18 al 20 de junio e incluirá una prueba vertical nocturna, circuitos de 5K, 10K, 21K y 35K, además de una exposición especial con música, stands y actividades para corredores. "Queremos consolidarla como una de las carreras más importantes del norte argentino”, señalaron.
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Riquelme bajó al vestuario de Boca tras la eliminación

Deportes29/05/2026
La eliminación de Boca de la Copa Libertadores dejó secuelas inmediatas en La Bombonera. Apenas consumada la derrota frente a Universidad Católica, resultado que condenó al Xeneize a disputar la Copa Sudamericana en el segundo semestre, Juan Román Riquelme bajó al vestuario y mantuvo una extensa charla con los futbolistas.
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Inteligencia artificial: Salta regula su uso dentro del Estado

Ivana Chañi
Salta29/05/2026
La Provincia aprobó un protocolo para regular la implementación y utilización de herramientas de inteligencia artificial y sistemas generativos dentro de los organismos estatales. La medida busca ordenar una tecnología que gana espacio en la gestión pública.
 
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