Riquelme bajó al vestuario de Boca tras la eliminación

Tal como había ocurrido tras el polémico empate frente a Cruzeiro semanas atrás, el presidente ingresó al camarín para expresar su parecer. Sin embargo, el contexto y el tono fueron completamente distintos. Aquella vez, luego de un partido atravesado por la bronca arbitral y una actuación que había dejado mejores sensaciones futbolísticas, el mensaje del presidente había sido de respaldo y felicitación, además de un empujón anímico para el tramo decisivo de la fase de grupos.

Ahora, tras una noche opaca desde lo futbolístico y una eliminación que golpeó fuerte puertas adentro, la conversación tomó otro rumbo. Según pudo saber TyC Sports, Román permaneció cerca de 20 minutos en el vestuario reunido con el plantel luego de un encuentro en el que Boca nunca logró poner verdaderamente contra las cuerdas a Católica y ni siquiera pudo convertir un gol en un partido decisivo.