Boca jugará contra O'Higgins el playoff previo a los octavos de la Copa Sudamericana

El “xeneize” enfrentará al conjunto chileno con el que definirá su continuidad internacional. En caso de avanzar, se meterá en octavos. La misma suerte correrán Lanús y Tigre, que se enfrentarán a Cienciano y Nacional, respectivamente.
Deportes29/05/2026

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En la antesala al sorteo de la Copa Sudamericana y con el morbo puesto en un cruce Superclásico, Boca ya conoce a su rival para la instancia de playoffs, en la que se enfrenta a uno de los mejores segundo de la segunda competencia más relevante de Sudamericana 

El "Xeneize" se medirá a O'Higgins de Chile, al que recibirá en primera instancia en La Bombonera entre el martes 21 y el jueves 23 de julio; y cerrará la llave, buscando la clasificación a octavos de final de la Sudamericana en el país trasandino entre el martes 27 al jueves 29 del mismo mes

Por su parte, Lanús hará la propio frente a Cienciano de Perú, definiendo su continuidad internacional en Lima. Tigre, el tercer argentino en está nómina, deberá medirse ante Nacional de Uruguay, en una llave que promete. 

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