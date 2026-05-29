Boca jugará contra O'Higgins el playoff previo a los octavos de la Copa Sudamericana

En la antesala al sorteo de la Copa Sudamericana y con el morbo puesto en un cruce Superclásico, Boca ya conoce a su rival para la instancia de playoffs, en la que se enfrenta a uno de los mejores segundo de la segunda competencia más relevante de Sudamericana

El "Xeneize" se medirá a O'Higgins de Chile, al que recibirá en primera instancia en La Bombonera entre el martes 21 y el jueves 23 de julio; y cerrará la llave, buscando la clasificación a octavos de final de la Sudamericana en el país trasandino entre el martes 27 al jueves 29 del mismo mes.

Por su parte, Lanús hará la propio frente a Cienciano de Perú, definiendo su continuidad internacional en Lima. Tigre, el tercer argentino en está nómina, deberá medirse ante Nacional de Uruguay, en una llave que promete.