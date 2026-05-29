Salta recibió $3.500 millones por la emergencia hídrica

El Gobierno provincial incorporó al presupuesto $3.500 millones enviados por Nación como Aporte del Tesoro Nacional. Los fondos deberán destinarse a la atención de situaciones de emergencia hídrica.
 
Política29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EMERGENCIA-HIDRICA

La Provincia incorporó al presupuesto 2026 una partida de $3.500 millones destinada a atender situaciones de emergencia hídrica en Salta.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 309, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, los fondos fueron enviados por el Ministerio del Interior de la Nación a través de un Aporte del Tesoro Nacional y ya ingresaron a una cuenta del Gobierno provincial.

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El decreto dispone la incorporación de esos recursos al presupuesto de la Administración Central y autoriza la ampliación de las partidas de gasto correspondientes.

El dato es relevante para Salta porque la emergencia hídrica afecta especialmente a zonas con problemas de abastecimiento de agua, infraestructura limitada y alta demanda social en épocas críticas.

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