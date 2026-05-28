Las tres razones por las que Peter Thiel planea mudarse a Buenos Aires

En los últimos dos meses, Peter Thiel pasó de vivir en California, Estados Unidos, a radicarse en la Ciudad de Buenos Aires. El empresario tecnológico, dueño de Palantir, se trasladó al sur del mundo, compró una mansión y explora contactos locales en el mundo de los negocios. Afirman que además de vivir la experiencia libertaria, encuentra en Argentina un refugio.

Un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times define a Thiel como una persona conocida por buscar “países de reserva como medida de precaución ante una posible amenaza de Estados Unidos” y asegura que el magnate “está considerando a Argentina como otro plan B”.

Según informa el medio en base a dos fuentes cercanas al magnate, su mudanza está motivada por su preocupación por el rumbo que está tomando EEUU y en particular California, donde votarán una iniciativa que podría elevar los impuestos a los multimillonarios.

Guerra nuclear e Inteligencia Artificial

Para el periódico estadounidense, Argentina cuenta como ventaja que es “una nación relativamente aislada de posibles conflictos en el hemisferio norte” y que se vería alejada de los riesgos que el propio Thiel ha advertido públicamente: la guerra nuclear y el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial.

Para los periodistas, Thiel encuentra “sintonía” con el gobierno de Milei, motivo que propulsó su traslado hacia tierras argentinas en busca de vivir la “experiencia” libertaria. En el artículo, informan que Thiel, de 58 años, trasladó temporalmente a su familia a Argentina. Y aseguran que inscribió a sus hijos en una escuela local.

En el artículo recuerdan una respuesta de Manuel Adorni ante situación de Thiel en Argentina. “Todos los multimillonarios del mundo que quieran huir de países cada vez más regulados, con impuestos más altos y gobiernos que persiguen a sus ciudadanos, son bienvenidos en la República Argentina, la nueva tierra de la libertad”, dijo.

En ese contexto, aseguran que el gobierno está trabajando en la creación de un programa de “pasaporte dorado” que permitiría entregarle la ciudadanía a empresarios que realicen grandes inversiones en el país.

Milei, un aliado para Peter Thiel

Para The New York Times, Thiel encuentra en Milei a "un aliado ideológico". "Ambos comparten una aversión a los impuestos, al socialismo y al 'woke'", aseguran tras repasar los cambios impulsados por el jefe de Estado, desde una "desregulación radical" hasta recortes en el gasto público. Destacan también la tarea de "atraer inversión extranjera a los recursos naturales del país, incluyendo petróleo, litio y minerales de tierras raras".

El artículo destaca que Thiel “se ha opuesto vehementemente a los impuestos en Estados Unidos” y que “se interesó más en Argentina después de que grupos políticos californianos comenzaran a debatir una iniciativa popular que aplicaría un impuesto del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios del estado”.

Thiel comenzó a considerar “seriamente” a la Argentina como lugar para vivir “al menos temporalmente, hace aproximadamente un año”. Durante ese lapso, adquirió un inmueble y contrató a una persona para amueblar su casa.

Desde su arribo en abril junto a su esposo, Matt Danzeisen, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada para interiorizarse sobre la realidad económica argentina. También mantuvo una cena con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, según aseguran. Y con el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Hasta el momento, la única inversión conocida del Sr. Thiel ha sido en bienes raíces personales. Además de la casa en Buenos Aires, ubicada frente a la de una de las actrices más famosas de Argentina, el Sr. Thiel también compró un terreno en el vecino Uruguay, según una persona familiarizada con la compra", informa el artículo.

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