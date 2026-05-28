Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial

La Selección argentina tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista tras haber presentado una versión preliminar con 55 nombres, de los cuales 29 fueron recortados.

Lo que era un secreto a voces se transformó en una certeza: Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

El astro rosarino llega a esta edición a punto de cumplir 39 años -lo hará en el transcurso de la competencia- y después de sufrir una molestia muscular en su último partido con Inter Miami en la MLS, donde transita una temporada con muy buen rendimiento.

La Selección debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego se medirá con Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará el Grupo J con Jordania el sábado 27.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial

ARQUEROS

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

DEFENSORES

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Facundo Medina - Racing Lens

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

MEDIOS

Leandro Paredes - Boca Juniors

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing Estrasburgo

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

DELANTEROS