Scaloni confirmó la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial
La Selección argentina tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista tras haber presentado una versión preliminar con 55 nombres, de los cuales 29 fueron recortados.
Lo que era un secreto a voces se transformó en una certeza: Lionel Messi disputará la próxima Copa del Mundo y sumará su sexta participación, cifra récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
El astro rosarino llega a esta edición a punto de cumplir 39 años -lo hará en el transcurso de la competencia- y después de sufrir una molestia muscular en su último partido con Inter Miami en la MLS, donde transita una temporada con muy buen rendimiento.
La Selección debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego se medirá con Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará el Grupo J con Jordania el sábado 27.
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial
ARQUEROS
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
DEFENSORES
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Nicolás Otamendi - SL Benfica
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Facundo Medina - Racing Lens
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
MEDIOS
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing Estrasburgo
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
DELANTEROS
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
- José López - Palmeiras