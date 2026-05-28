Advierten un aumento de perros abandonados en el centro de Salta

La organización proteccionista Callejeritos Salta alertó sobre el incremento de perros en situación de calle en la zona céntrica de la ciudad, especialmente en el área de mayor circulación, donde en los últimos años se registra un aumento sostenido de animales jóvenes.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Virginia Díaz Isella, integrante del grupo, explicó que en los últimos seis años lograron ubicar alrededor de 100 perros en distintos espacios provisorios y hogares de tránsito.

“Venimos sacando los perros del centro durante estos años, ubicándolos en provisorio, sobre todo durante la fecha del Milagro para que no generen disturbios. Eso también nos permitió encontrarles hogar, porque muchos provisorios se enamoran de los callejeritos y terminan adoptándolos”, explicó.

Según detalló, actualmente quedan cuatro perros en espera de adopción, además de algunos animales alojados en hogares provisorios cuyos costos son cubiertos por la propia organización. Sin embargo, advirtió que en el último tiempo se observa un aumento de nuevos animales en la zona céntrica.

“Desde el año pasado han aparecido muchos perros nuevos, todos jóvenes. Calculamos unos 12 nuevos aproximadamente”, señaló.

En este contexto, insistió en la importancia de la adopción responsable y en los procesos de evaluación previos a la entrega de animales. “Hacemos un ambiental previo, llevamos el perro al domicilio, conocemos a la familia y mantenemos contacto durante todo el proceso. Incluso ayudamos con alimento o atención veterinaria cuando podemos”, indicó.

La proteccionista también destacó la importancia de brindar oportunidades a los perros adultos, quienes suelen ser los más relegados en los procesos de adopción.

“Los perros adultos son los más olvidados. Hay miedo a que se enfermen o mueran, pero aún el tiempo que les den es importante. Tenemos perros de 14 años que fueron adoptados y hoy están felices, como si hubieran renacido”, expresó.

Debido al contexto económico, el grupo redujo algunas de sus actividades, aunque continúa recibiendo donaciones y apoyo para sostener la asistencia. Entre los elementos necesarios mencionan chalecos, correas, colchas, sábanas y pañales para perros adultos.