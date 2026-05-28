Lanzan una campaña solidaria para confeccionar chalecos para perros callejeros

La organización de proteccionistas Callejeritos Salta puso en marcha la campaña “Pinchitas que abrigan”, una iniciativa solidaria destinada a recolectar materiales y confeccionar chalecos para perros en situación de calle, con el objetivo de protegerlos del frío y la lluvia.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Virginia Díaz Isella, integrante del grupo, explicó que la iniciativa surgió en pandemia a fin de asistir a los animales que deambulan en la zona céntrica de la ciudad.

“Se nos ocurrió cubrir los chalecos polar con impermeable para los días de lluvia, así no andan mojados. Elegimos el color rojo y también les ponemos una cinta reflectiva para que los autos los vean de noche y no los atropellen”, explicó.

El grupo trabaja junto a modistas solidarias quienes colaborar en la confección de las prendas y de otras voluntarias para el corte de los moldes y el armado de los chalecos.

Los que deseen pueden donar tela polar gruesa, tela impermeable roja y cinta reflectiva gris, al local Delicias del Mate (Alvarado 436).