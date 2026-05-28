Arresto domiciliario para el abogado Santiago Pedroza

Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el abogado Santiago Pedroza, en el marco de una investigación que se lleva adelante por la presunta comisión de los delitos de estafa (40 hechos) y asociación ilícita en la comercialización de terrenos inundables e inhabitables.

Durante la audiencia, los fiscales detallaron la calificación legal, los hechos atribuidos al detenido, el grado de participación que se le atribuye y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados, junto con los elementos de prueba reunidos.

Una vez formalizada la investigación penal preparatoria, los miembros de la Unidad Fiscal solicitaron la prisión preventiva del imputado, en atención a los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga considerando la expectativa de pena en abstracto.

Solicitaron además que se realicen informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales del imputado y la extracción física de los celulares secuestrados en relación a las comunicaciones con los denunciantes o los coimputados.

La jueza audiencista del distrito Centro, Victoria Montoya Quiroga, luego de escuchar a las partes, dispuso el arresto domiciliario de Pedroza con una consigna fija en la puerta de la vivienda familiar, hasta tanto se le asigne una tobillera electrónica.

Entre las restricciones impuestas, se le prohibió mantener cualquier tipo de contacto y por cualquier medio, con los denunciantes o los coimputados y el contacto con los medios masivos de comunicación y las publicaciones en redes sociales en relación a la presente causa.

Se aceptó la caución personal ofrecida por su pareja y una caución real ofrecida por la defensa, de un inmueble sobre el que se trabará un embargo preventivo.