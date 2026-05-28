Una soldadora salteña que transforma su oficio en emprendimiento y creatividad

Sandra Vilte es soldadora y emprendedora, y está al frente de “Mujer de Hierro”, un proyecto que nació a partir de la necesidad de reinventarse y que hoy combina oficio, creatividad y perseverancia. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, relató su recorrido personal y laboral, marcado por la búsqueda de estabilidad, aprendizaje y pasión por el trabajo manual.

“Hay una necesidad de estar bien, de brindar a la familia una buena comodidad o lo indispensable. Y entre esa necesidad, por lo general, las mujeres salimos a buscar qué puedo hacer, pero hay una pregunta que no nos hacemos ¿qué me gustaría hacer?”, reflexionó.

En ese camino, pasó por distintos oficios como la carpintería y la tapicería, aunque la herrería siempre estuvo presente como una admiración, hasta que decidió anotarse en un curso de herrería en la Casona de la Paz. Actualmente, Vilte se encuentra en proceso de instalar un taller propio.

“La herrería es un oficio que requiere de tener paciencia, requiere precisión, concentración, respeto por las máquinas”, señaló.

En cuanto al contexto económico, reconoció que la situación del país impacta en su actividad, aunque destacó la actitud de los emprendedores para adaptarse. “El emprendedor siempre sigue trabajando”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que, ante la falta de trabajos específicos como portones u obras de mayor escala, comenzó a reutilizar materiales y a explorar nuevos productos. Así surgieron parrillas plegables y enrollables con cadenas, pensadas para pescadores y actividades de camping que se hicieron virales en redes sociales.

“Las redes tienen otro alcance. No todo llega de forma tradicional, pero aparecen oportunidades de hablar con alguien, de comunicarse, de hacerse visible”, señaló.

Finalmente, Vilte compartió sus redes sociales “Mujer de Hierro Salta” en Instagram, Facebook y TikTok, y su número de contacto: 3874 142 436.