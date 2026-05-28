Solicitan que la Provincia incentive a los privados a explotar el uranio salteño

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó un proyecto de declaración por el cual se insta a la provincia a brindar una serie de incentivos para los privados que emprendan la explotación del uranio en territorio salteño.

En tal sentido, el representante de Gral. Güemes, Enrique Cornejo, explicó que Argentina posee una de las reservas más grandes de uranio en el mundo y que, de hecho, Salta, Chubut y Mendoza son las únicas provincias donde se puede encontrar el elemento.

Asimismo, el legislador ponderó la política atómica que lleva adelante el país desde hace décadas con la puesta en funcionamiento del primer reactor nuclear de Sudamérica en 1974.

“Actualmente, más del 10% de la energía eléctrica que consume el país proviene de las tres centrales nucleares que tenemos”, aseguró el senador.

Finalmente, informó que Argentina importa anualmente 250.000 kg. de uranio, producción que podría realizarse perfectamente en el territorio nacional creando de esta forma puestos de trabajo y fomentando el ahorro de fondos.