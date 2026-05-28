El BID destacó el potencial del vino de altura en el desarrollo productivo del NOA

En el Centro de Convenciones de Cafayate se realizó la presentación del estudio “Innovadores en la Vitivinicultura del Noroeste Argentino”, un trabajo impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo del Gobierno de la Provincia, que analiza la transformación del sector vitivinícola del NOA durante las últimas décadas.

Durante la apertura, el ministro Roberto Dib Ashur destacó el trabajo conjunto entre organismos internacionales, universidades y el Gobierno provincial para potenciar el desarrollo productivo de Salta.

“Agradezco el apoyo del BID, la Universidad Nacional y autoridades presentes en este trabajo conjunto para potenciar la producción en Salta, especialmente en sectores con mayor potencial de crecimiento como minería, energía, agroindustria, turismo y economía del conocimiento. Destaco el impacto del turismo y el vino de altura, así como la inversión de 50 millones de dólares del BID para agregar valor y conocimiento a nuestras industrias. Celebramos la presentación de este informe sobre el vino de altura, una herramienta clave para mostrar nuestro producto al mundo y seguir avanzando”, expresó.

Por su parte, la representante del BID en Argentina, Viviana Alva-Hart, agradeció la presencia de autoridades, productores y representantes institucionales en la presentación del estudio y destacó la importancia de la innovación y la identidad territorial para el crecimiento del sector.

“Destaco la importancia del territorio, la innovación empresarial y la identidad local en la transformación del sector hacia la calidad internacional, así como el rol clave del capital humano y la infraestructura. Espero que el estudio inspire a seguir colaborando para potenciar el desarrollo vitivinícola regional”, señaló.

El estudio expone cómo la industria vitivinícola del NOA pasó, en las últimas cinco décadas, de una producción orientada principalmente a vinos de mesa a posicionarse internacionalmente por la calidad de sus vinos de altura y por una identidad territorial distintiva.

El trabajo destaca el rol de empresarios y enólogos visionarios como Arnaldo Etchart y Michel Rolland, quienes impulsaron innovaciones técnicas y productivas que transformaron el perfil de los vinos de la región. Entre ellas se mencionan la implementación del raleo en verde, la incorporación de cosechas tardías, el uso de barricas y la diversificación de varietales.

Asimismo, el documento subraya la importancia de integrar la cultura y la identidad local en la producción vitivinícola como factor de diferenciación competitiva, fortaleciendo el posicionamiento de los vinos del NOA mediante relatos auténticos, tradiciones locales y una fuerte conexión con el territorio.

Otro de los ejes destacados es la inversión en capital humano, la formación de enólogos locales y el intercambio con expertos internacionales, factores considerados determinantes para sostener los procesos de innovación, elevar la calidad y consolidar estándares de competitividad global.

La publicación también pone en valor el papel de las políticas de desarrollo productivo, la infraestructura, la conectividad, la capacitación y la articulación entre el sector público, el privado y la academia como condiciones fundamentales para potenciar el crecimiento regional.

En sus conclusiones, el estudio señala que el caso del NOA representa una experiencia inspiradora sobre cómo la innovación, combinada con identidad y calidad, puede abrir oportunidades concretas para agregar valor, fortalecer exportaciones y proyectar internacionalmente a los productos de la región.