Brasil avanza con la reducción de la jornada laboral

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal y pone fin al esquema laboral conocido como “6x1”, una modalidad que contempla seis días de trabajo por uno de descanso. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ahora deberá ser debatida en el Senado.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto fue sometido a dos votaciones en el plenario de la Cámara Baja, integrada por 513 diputados. En la primera instancia obtuvo 472 votos a favor y 22 en contra, mientras que en la segunda cosechó 461 apoyos frente a 19 rechazos.

El Proyecto de Enmienda Constitucional establece que el nuevo régimen laboral comenzará a aplicarse 60 días después de una eventual aprobación definitiva en el Congreso.

La iniciativa prevé una implementación gradual de la reducción horaria para facilitar la adaptación de las empresas al nuevo esquema. En una primera etapa, la carga semanal pasará de 44 a 42 horas. Un año después, se reducirá nuevamente hasta alcanzar las 40 horas semanales.