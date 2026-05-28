La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal y pone fin al esquema laboral conocido como “6x1”, una modalidad que contempla seis días de trabajo por uno de descanso. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ahora deberá ser debatida en el Senado.
Brasil avanza con la reducción de la jornada laboral
El Mundo28/05/2026
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional impulsada por Lula da Silva que reduce la jornada laboral semanal y elimina el esquema 6x1. El proyecto prevé una aplicación gradual.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto fue sometido a dos votaciones en el plenario de la Cámara Baja, integrada por 513 diputados. En la primera instancia obtuvo 472 votos a favor y 22 en contra, mientras que en la segunda cosechó 461 apoyos frente a 19 rechazos.
El Proyecto de Enmienda Constitucional establece que el nuevo régimen laboral comenzará a aplicarse 60 días después de una eventual aprobación definitiva en el Congreso.
La iniciativa prevé una implementación gradual de la reducción horaria para facilitar la adaptación de las empresas al nuevo esquema. En una primera etapa, la carga semanal pasará de 44 a 42 horas. Un año después, se reducirá nuevamente hasta alcanzar las 40 horas semanales.
El proyecto enfrenta la resistencia de sectores empresariales y entidades patronales, entre ellas la Confederación Nacional de la Industria, la Confederación Nacional del Comercio y la Federación de Industrias de São Paulo, que buscarán demorar el tratamiento en la Cámara alta.
En contrapartida, Lula y miembros de su gabinete impulsan negociaciones para acelerar el debate en el Senado y convertir la reforma en uno de los ejes centrales de la campaña electoral rumbo a las elecciones de octubre, en las que el mandatario buscará la reelección.
Lula celebró la aprobación en Diputados
“El fin de la escala 6x1 sin reducción del salario es una conquista histórica y civilizatoria”, expresó Lula en sus redes sociales tras la votación.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, del partido conservador Republicanos, sostuvo que la reforma implica “proteger el tiempo humano, proteger la economía, proteger la salud y la dignidad humana”.
La discusión sobre la reducción de la jornada laboral volvió a ganar fuerza en distintos países en los últimos años, impulsada por debates vinculados a la productividad, la salud mental y el equilibrio entre vida laboral y personal.
Ámbito
Te puede interesar
Irán disparó misiles en el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones con EEUUEl Mundo28/05/2026
Las explosiones se registraron cerca de Bandar Abbas y Bandar Kangan mientras sigue sin firmarse el acuerdo para extender el alto el fuego.
Alertan por el riesgo de una escalada nuclear entre EEUU y China en la disputa por TaiwánEl Mundo28/05/2026
La creciente tensión podría escalar hacia un escenario nuclear si ambas potencias avanzan sobre centros de mando durante un conflicto militar.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se lo expresó a su par caribeño, Bruno Rodríguez, en Nueva York.
El presidente de EEUU volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para “terminar el trabajo”, pero Teherán considera poco probable ese escenario.
El presidente de Bolivia declaró el estado de excepción este martes luego de que el Congreso aprobara una ley que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles.
La Audiencia Nacional ordenó el operativo en la sede oficialista por sospechas de maniobras para frenar causas penales.
Lo más visto
El Gobierno provincial informó que el sábado 30 de mayo se depositarán los haberes correspondientes a mayo de 2026 para toda la Administración Pública Provincial, junto con la Compensación Transitoria Docente. Además, el medio aguinaldo se abonará el martes 16 de junio.
Carlos Saravia y una forma de ejercer poder que ya encendió alarmas en el Gobierno y en el sector privadoSalta27/05/2026
El accionar del presidente del ENRESP frente a desarrolladoras inmobiliarias volvió a generar preocupación por el uso de la exposición pública, la agresividad comunicacional y el impacto institucional sobre quienes invierten en Salta.
Tras años de desinversión, Salta proyecta una nueva Terminal con 50 locales, ascensor y paseo comercial
Ivana ChañiSalta28/05/2026
El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, anticipó que la nueva Terminal de Salta incluirá ascensores, unos 50 locales comerciales y espacios recreativos. Además, aseguró que el proyecto buscará ordenar el tránsito y recuperar la zona de ingreso a la ciudad.
Tras el fallo por ENJASA, el Fiscal de Estado aclaró cómo será el pago
Ivana ChañiPolítica28/05/2026
El fiscal de Estado de Salta explicó que el fallo internacional por el caso ENJASA obliga inicialmente al Estado nacional. Aclaró que aún resta una etapa de negociación y sostuvo que el pago podría compensarse con deudas que Nación mantiene con la Provincia.
Día del Ejército: habrá desfile militar en el Campo de La Cruz
Ivana ChañiSalta28/05/2026
La Guarnición Ejército Salta realizará este viernes el acto oficial por los 216 años del Ejército Argentino. La ceremonia incluirá formación y desfile en el Campo Histórico de La Cruz.