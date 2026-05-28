Trabajadores del peaje alertan por la posible pérdida de 50 puestos laborales

Representantes gremiales del sector vial manifestaron su preocupación ante legisladores provinciales por la falta de cláusulas de continuidad laboral en los nuevos pliegos de licitación nacional para concesiones sobre la ruta nacional 34.

“En estos nuevos pliegos están especificadas las obras que deberán realizar las empresas concesionarias, como tareas de bacheo y la instalación de nuevos peajes, pero en ningún momento se contempla a las 50 familias que trabajan actualmente en el peaje”, señaló la senadora por Anta, Alejandra Navarro, en ‘Desafío’ -por Aries.

La legisladora indicó que los trabajadores viven en General Güemes y podrían verse directamente afectados por las decisiones que adopten las futuras empresas adjudicatarias, además advirtió sobre el impacto a empleos secundarios como los que ofrecen transporte de personal, proveedores, tareas de mantenimiento y servicios de custodia.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar y mediar, sobre todo para que exista una mesa de diálogo donde se contemple la fuente de trabajo, la antigüedad y los años de servicio de los trabajadores”, afirmó.

Navarro informó que la situación ya fue planteada ante autoridades de Vialidad Nacional y aseguró que la preocupación alcanza también a trabajadores de peajes ubicados en Tucumán sobre la misma traza nacional. “Vamos a llevar este planteamiento al Parlamento del Norte Grande para lograr el apoyo de los legisladores nacionales del resto de las provincias”, completó.

“Ojalá podamos lograr una mesa de diálogo que los trabajadores también esperan porque entienden que hay un proceso de automatización y avance tecnológico, pero también sabemos que pueden convivir el telepeaje y el cobro manual, por lo que la permanencia de los trabajadores sigue siendo necesaria”, concluyó.