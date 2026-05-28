Por tareas de fumigación, el Hospital de Salud Animal cerrará este sábado 30

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se informa a la comunidad en general que el Hospital Municipal de Salud Animal estará cerrado este sábado 30 de mayo.

La medida se debe a que se realizarán tareas de fumigación para seguridad de los trabajadores, de los vecinos y los animales de compañía.

La atención se retomará de manera normal el lunes 1º de junio por lo que quienes deseen acceder la próxima semana al servicio de castración deberán solicitar su turno, como es habitual, hasta mañana viernes.

Los turnos son otorgados mediante la vía de contacto: 3875 66-8872.

Se recuerda que las vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y atención veterinaria general se realizan por orden de llegada en la calle Lavalle 542.