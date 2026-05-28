Callejeritos Salta advirtió que en los últimos años se registra un incremento de perros abandonados en la zona céntrica, con presencia creciente de animales jóvenes.
Por tareas de fumigación, el Hospital de Salud Animal cerrará este sábado 30
Salta28/05/2026
La Municipalidad informa que las tareas se retomarán con normalidad el lunes 1º de junio. Quienes deseen acceder al servicio de castración la próxima semana deberán solicitar su turno, como es habitual, hasta mañana viernes.
Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se informa a la comunidad en general que el Hospital Municipal de Salud Animal estará cerrado este sábado 30 de mayo.
La medida se debe a que se realizarán tareas de fumigación para seguridad de los trabajadores, de los vecinos y los animales de compañía.
La atención se retomará de manera normal el lunes 1º de junio por lo que quienes deseen acceder la próxima semana al servicio de castración deberán solicitar su turno, como es habitual, hasta mañana viernes.
Los turnos son otorgados mediante la vía de contacto: 3875 66-8872.
Se recuerda que las vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y atención veterinaria general se realizan por orden de llegada en la calle Lavalle 542.
Te puede interesar
Se trata del proyecto “Pinchitas que abrigan”, impulsado por el grupo Callejeritos Salta, que se sostiene a partir de donaciones de materiales y del trabajo solidario de voluntarios.
Presentaron en Cafayate el estudio “Innovadores en la Vitivinicultura del Noroeste Argentino” que expone cómo la industria vitivinícola del NOA pasó a posicionarse internacionalmente.
La preocupación fue planteada ante legisladores provinciales por trabajadores del peaje de Cabeza de Buey, quienes temen quedar fuera de las nuevas concesiones viales sobre la ruta 34.
Participaron 207 trabajadores, quienes iniciaron o completaron esquemas del Calendario Nacional de Inmunización, con vacunas contra la hepatitis B, difteria, tétanos, sarampión, rubéola, paperas, COVID-19 y gripe, entre otras.
Día del Ejército: habrá desfile militar en el Campo de La Cruz
Ivana ChañiSalta28/05/2026
La Guarnición Ejército Salta realizará este viernes el acto oficial por los 216 años del Ejército Argentino. La ceremonia incluirá formación y desfile en el Campo Histórico de La Cruz.
Lo más visto
El Gobierno provincial informó que el sábado 30 de mayo se depositarán los haberes correspondientes a mayo de 2026 para toda la Administración Pública Provincial, junto con la Compensación Transitoria Docente. Además, el medio aguinaldo se abonará el martes 16 de junio.
Carlos Saravia y una forma de ejercer poder que ya encendió alarmas en el Gobierno y en el sector privadoSalta27/05/2026
El accionar del presidente del ENRESP frente a desarrolladoras inmobiliarias volvió a generar preocupación por el uso de la exposición pública, la agresividad comunicacional y el impacto institucional sobre quienes invierten en Salta.
Tras años de desinversión, Salta proyecta una nueva Terminal con 50 locales, ascensor y paseo comercial
Ivana ChañiSalta28/05/2026
El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, anticipó que la nueva Terminal de Salta incluirá ascensores, unos 50 locales comerciales y espacios recreativos. Además, aseguró que el proyecto buscará ordenar el tránsito y recuperar la zona de ingreso a la ciudad.
Tras el fallo por ENJASA, el Fiscal de Estado aclaró cómo será el pago
Ivana ChañiPolítica28/05/2026
El fiscal de Estado de Salta explicó que el fallo internacional por el caso ENJASA obliga inicialmente al Estado nacional. Aclaró que aún resta una etapa de negociación y sostuvo que el pago podría compensarse con deudas que Nación mantiene con la Provincia.
Día del Ejército: habrá desfile militar en el Campo de La Cruz
Ivana ChañiSalta28/05/2026
La Guarnición Ejército Salta realizará este viernes el acto oficial por los 216 años del Ejército Argentino. La ceremonia incluirá formación y desfile en el Campo Histórico de La Cruz.