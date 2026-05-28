Aplicaron más de 600 dosis de vacunas a empleados municipales

El Ministerio de Salud Pública realizó, este jueves, un operativo de vacunación en el Centro Cívico Municipal de la ciudad de Salta, en el marco de un trabajo articulado con la cartera sanitaria provincial.

Durante la jornada, se habilitó un vacunatorio móvil destinado a trabajadores municipales, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y fortalecer las coberturas de inmunización.

Por su parte, la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, informó que durante el operativo se aplicaron 613 dosis a 207 trabajadores del Centro Cívico Municipal.

“Hemos iniciado o completado esquemas del Calendario Nacional de Inmunización con vacunas contra hepatitis B, difteria, tétanos, sarampión, rubéola, paperas, COVID-19 y gripe, entre otras”, explicó.

Por su parte, el secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, destacó la importancia de sostener esquemas de vacunación completos en todas las etapas de la vida y de continuar promoviendo acciones de prevención en distintos espacios de la comunidad.