Caputo: “Parece un chiste que te hablen de crisis”

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que la sociedad esté atravesando una crisis económica, que la mayoría de la población esté padeciendo un ajuste de sus gastos y que una buena parte no llega a fin de mes. Según él, “es un chiste que los diarios hablen de crisis” y por lo tanto “lo que dicen los números (oficiales) es la realidad”. Anticipó una inflación del 20 por ciento para los próximos 12 meses, aseguró que “las inversiones están llegando” y estimó que Javier Milei va a “ganar cómodamente” las elecciones del año próximo.

“No se coman el cuento de que ‘a esta ya la vimos’ porque nunca vimos una como esta”, afirmó el funcionario que, en sintonía con su jefe político, acusó el periodismo de “psicopatear” y “tratar de hacerle creer a la gente que la está pasando mal”.

Según el ministro, “lo que tenemos que combatir es el relato” porque “la realidad son los datos” sobre un supuesto crecimiento económico que muestra el Gobierno. Sobre la base de ese argumento, negó que los efectos del modelo económico golpearan duramente a la población.

“Cuando me preguntan ‘qué le decís a la gente que no llega a fin de mes’, tengo que mostrar empatía pero pienso: ¿Qué es ‘la gente’?, ¿la totalidad de la gente, la mayoría, alguna gente? Hace dos años la mayoría de la gente estaba mucho peor”, lanzó el ministro durante su discurso en el Latam Economic Forum.

El convite organizado por Research for Traders y la Fundación de Acción Social de Jabad se trata en parte de un evento solidario para recaudar fondos a distintas instituciones, entre ellas el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que atraviesa una crisis presupuestaria producto de las políticas que comandan Milei y Caputo.

Desde el atril de ese evento, el ministro sostuvo que “hay sobrados motivos para ser recontra optimistas” y pidió que “no nos enganchemos más con lo que se escucha y focalicémonos en los datos”.

Los números de Caputo

Lo que hizo Caputo fue retomar el eje del discurso del presidente Milei cuando trató de explicar cómo habría que hablarle a un marciano para que se convenza del supuesto éxito del plan económico y no de la crisis que no refleja el relato oficial.

Durante su exposición, el ministro de Economía desglosó una serie de números sobre la base de un eje negador: “Es un chiste que los diarios hablen de crisis”. Afirmó que los medios “hablan de encuestas y sensaciones”, y pidió exageradamente: “No nos dejemos psicopatear”. “Los datos son la realidad, estoy abriéndoles los ojos”, le insistió a la platea.

Tras esa arenga, afirmó que hay “récord de exportaciones agroindustriales y habló de un “superávit energético”, pero omitió decir que la Secretaría de Energía debió importar gas licuado por impericia en las previsiones del consumo interno.

También mencionó un “récord” de actividad industrial y de exportaciones pymes pero omitió el dato de que 25 mil pequeñas y medianas empresas cerraron en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza.

Con el mismo énfasis, destacó que “la variación de la canasta alimentaria fue solo de 1,1 en abril”, lo que va a contramano del nivel de gastos de la población que mes a mes escala carcomiendo el salario. Y finalmente lanzó el dato que aplaudió la platea: “La inflación vuelve a estar a la baja y en mayo se espera una más baja”, y “para los próximos 12 meses se espera una inflación del 20 por ciento”, anunció y pidió “mirar la mitad del vaso llena”.

“El Presidente va a ganar cómodamente las elecciones”

“Esto es lo que esconden los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta (…) Los periodistas tratan de convencerlos de que la están pasando mal”, recriminó y ratificó que “este rumbo (el del modelo económico”, va a seguir”

Luego activó el modo campaña y exhortó a los participantes de ese evento a “perder el miedo al 2027 porque ese va a ser el año en el que la economía más va a crecer, el Presidente va a ganar cómodamente las elecciones y este proceso va a continuar”.

“Hoy nuestro Presidente es un faro en el mundo, es una de las tres personalidades más importantes del mundo” y la consecuencia de ello es que “estamos viendo un interés brutal de inversiones”, concluyó sin más.

Página12