Alertan por el riesgo de una escalada nuclear entre EEUU y China en la disputa por Taiwán

El informe fue difundido en la previa del Diálogo Shangri-La, la principal cumbre de defensa de Asia que se realizará este fin de semana en Singapur y reunirá a ministros, jefes militares, diplomáticos, analistas y representantes de la industria armamentística.

En su evaluación estratégica, el IISS sostuvo que el mundo atraviesa una nueva carrera armamentística con foco en Asia-Pacífico. "Los Estados de la región y aquellos con intereses estratégicos están ampliando sus arsenales nucleares, mientras que los Estados no poseedores de armas nucleares buscan capacidades de ataque convencional de largo alcance: ambos factores desafían la estabilidad estratégica", señaló el organismo con sede en Londres.

El reporte plantea que un eventual enfrentamiento por Taiwán podría derivar rápidamente en una escalada difícil de contener. Según el análisis, tanto Washington como Pekín podrían desplegar operaciones militares de gran escala dirigidas contra infraestructura crítica de comando, inteligencia, vigilancia y comunicaciones del adversario.

"Un conflicto con China correría el riesgo de escalar, potencialmente hasta un nivel nuclear, dada la importancia ‌estratégica de Taiwán para Pekín", advirtió el documento.

El estudio también remarcó la falta de mecanismos sólidos de diálogo y contención entre ambas potencias. "Actualmente hay pocas pruebas públicas que sugieran que ambos ejércitos comprendan las medidas de seguridad necesarias para evitar, o las reglas de combate que restringirían, que ambas partes pudieran atacar los nodos clave de mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento del adversario", indicó.

Y agregó: "La perspectiva de una escalada nuclear seguirá, por tanto, siendo una amenaza importante en un conflicto de ‌gran envergadura entre Estados Unidos y China".

La advertencia llega pocos días después de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, un encuentro que volvió a poner bajo la lupa el nivel de compromiso estadounidense con la defensa de Taiwán. La isla, gobernada democráticamente, es considerada por China como parte de su territorio y Pekín nunca descartó utilizar la fuerza para avanzar sobre ella, aunque insiste en que prioriza una "reunificación pacífica".

En paralelo, China incrementó en los últimos meses su presión militar alrededor de Taiwán con maniobras y despliegues que mantienen en alerta permanente a Taipéi.

Uno de los focos de atención en el Diálogo Shangri-La será precisamente el futuro de la relación militar entre Washington y Pekín. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, participará del encuentro este sábado, mientras que China todavía no confirmó si enviará a su ministro de Defensa, Dong Jun.

Daniel Salisbury, investigador principal del IISS, sostuvo además que actualmente no existe entre Estados Unidos y China una cultura de negociación nuclear comparable a la que Washington mantuvo con la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

"Esa cultura de diálogo simplemente no existe en este momento, por lo que hay mucho menos sobre lo que construir en esa relación", concluyó.

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