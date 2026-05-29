Día del Ejército: habrá desfile militar en el Campo de La Cruz este viernes

La ciudad de Salta será escenario este viernes 29 de mayo de la conmemoración por el 216° aniversario de la creación del Ejército Argentino, con una ceremonia oficial y desfile militar organizado por la Guarnición Ejército Salta.

El acto se desarrollará desde las 10:30 en el Campo Histórico de La Cruz, uno de los espacios más emblemáticos vinculados a la historia militar y patriótica de la provincia.

Habrá formación militar y participación de tropas

Según se informó oficialmente, la actividad incluirá una formación protocolar y el tradicional desfile de efectivos militares, en el marco de los homenajes por el Día del Ejército Argentino.

La fecha recuerda la creación formal del Ejército en 1810, tras la conformación de la Primera Junta de Gobierno, y suele incluir actividades institucionales y ceremonias en distintas provincias del país.

Un acto con valor histórico en Salta

La elección del Campo Histórico de La Cruz también refuerza el peso simbólico del acto en Salta, una provincia con fuerte tradición vinculada a las luchas por la independencia y a la historia del norte argentino.

Se espera la participación de autoridades civiles, fuerzas de seguridad y vecinos que acompañarán el desfile militar.