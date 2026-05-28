Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al número uno del mundo
Deportes28/05/2026
Roland Garros vivió una jornada histórica y con acento argentino. En medio de un calor sofocante en París, Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una remontada épica para eliminar al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y avanzar a la tercera ronda del Grand Slam parisino.
Te puede interesar
Ivana ChañiDeportes01/06/2026
El vicepresidente del club sostuvo que antes de buscar responsables externos es necesario revisar errores internos y fortalecer la unidad institucional.
Central Norte denunció abusos en los operativos policiales
Ivana ChañiDeportes01/06/2026
El vicepresidente del club, Héctor De Francesco, cuestionó los procedimientos realizados en barrios y en los accesos al estadio. Aseguró que hubo requisas arbitrarias y anticipó posibles presentaciones formales.
Juan Román Riquelme tomó la decisión de terminar el ciclo de manera anticipada. El ‘Chelo’ Delgado fue el encargado de informarle la noticia al entrenador.
La cuenta regresiva para la defensa del título ya está en marcha. La Selección Argentina realizará este lunes su primera actividad oficial en Kansas City, ciudad que será la base de operaciones del equipo de Lionel Scaloni durante la primera etapa del Mundial 2026.
Central Norte empató con Chaco For Ever y sigue comprometido con el descenso
Alfredo BurgosDeportes01/06/2026
El Cuervo igualó 1 a 1 en el estadio Padre Ernesto Martearena. Gonzalo Álvez abrió el marcador para el local, pero Enzo Gaggi marcó el empate para la visita.
Juventud Antoniana cayó ante Sol de América y perdió terreno en la Zona 2
Alfredo BurgosDeportes01/06/2026
El Santo perdió 1 a 0 en Formosa por la fecha 11 del Torneo Federal A. Sebastián Jiménez marcó el único gol del encuentro para el líder del grupo.
Lo más visto
Desde esta noche no habrá colectivos nocturnos
Ivana ChañiSalta31/05/2026
La suspensión regirá desde la cero hora del lunes 1 de junio y afectará la franja entre las 23.30 y las 5.30. Las líneas interurbanas pasarán por el centro sólo hasta las 22 y las urbanas hasta las 22.30.
Desde junio, Medicus reemplazará a IOSFA y ya hay reclamos por costos y coberturaArgentina31/05/2026
Efectivos activos, retirados y pensionados cuestionan el reemplazo de IOSFA por Medicus por falta de información, costos elevados y dudas sobre la cobertura.
Crisis en la custodia de Milei: Renuncias masivas y multiempleo por salarios bajosPolítica31/05/2026
Efectivos de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas que custodian la Casa Rosada denuncian salarios de subsistencia, fatiga extrema y una ola inédita de renuncias.
Por la suspensión de colectivos nocturnos, Educación adelanta el cierre de clases desde este lunes
Ivana ChañiEducación31/05/2026
Ante la interrupción del servicio nocturno de Saeta en el área metropolitana, el Ministerio de Educación dispuso que las actividades presenciales de varios niveles educativos concluyan como máximo a las 21 horas.
El feriado del 17 de junio se adelanta al lunes 15, lo que permitirá un fin de semana largo ideal para escapadas.