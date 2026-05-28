Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al número uno del mundo

Roland Garros vivió una jornada histórica y con acento argentino. En medio de un calor sofocante en París, Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una remontada épica para eliminar al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y avanzar a la tercera ronda del Grand Slam parisino.
Deportes28/05/2026

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El argentino se impuso en cinco sets por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de más de tres horas de juego en el Court Philippe Chatrier. El encuentro parecía completamente controlado por Sinner, que se llevó con autoridad los dos primeros parciales y llegó a estar cerca de cerrar el partido en el tercero.

Sin embargo, el intenso calor fue un protagonista más de la tarde parisina. Las altas temperaturas comenzaron a afectar físicamente al italiano, que incluso debió recibir atención médica cuando servía para partido. A partir de allí, el trámite cambió por completo. Juan Manuel Cerúndolo creció desde lo mental y desde el juego, aprovechó el bajón físico de su rival y terminó firmando una remontada inolvidable.

Cerúndolo mostró personalidad, paciencia y una enorme fortaleza física para dar uno de los golpes más grandes del torneo. El argentino pasó de estar al borde de la eliminación a dominar ampliamente los últimos dos sets frente al mejor jugador del ranking ATP.

El resultado final quedó marcado como uno de los grandes batacazos de Roland Garros 2026:

Segunda ronda – Court Philippe Chatrier
Juan Manuel Cerúndolo (ARG) venció a Jannik Sinner (ITA)
3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

La caída de Sinner sorprende al mundo del tenis, ya que el italiano llegaba como máximo favorito y atravesaba una temporada brillante en el circuito.

Para Cerúndolo, en cambio, es una victoria que puede marcar un antes y un después en su carrera y que ya quedó grabada entre las grandes hazañas argentinas en el polvo de ladrillo parisino.

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