Barcelona hará la primera oferta formal al Atlético de Madrid para quedarse con Julián Álvarez

Luego de que Atlético Madrid lo ponga en vidriera de cara al mercado de pases, Barcelona intentaría avanzar para quedarse con Julián Álvarez, el delantero estrella del "Colchonero" que tendría conversaciones avanzadas con el club de Cataluña.
Deportes28/05/2026

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Según afirman desde España, el entorno del campeón del mundo mantuvo una reunión con Deco, director deportivo del conjunto "Culé", y directivos. La información marca que con el argentino estaría todo "ok", aunque la negociación no será sencilla.

La dirigencia de Atlético Madrid no tiene intenciones de facilitar la salida de Julián y, de acuerdo con medios españoles, pediría una cifra cercana a los €150 millones para desprenderse del exRiver.

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