Se incendió un exedificio del PAMI abandonado en pleno centro

El foco ígneo se registró este jueves por la mañana en un edificio ubicado en calle 20 de Febrero al 60. Bomberos confirmó que no había personas en el interior y que el fuego fue controlado rápidamente.
 
Salta28/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

INCENDIO EN EL CENTRO

Un principio de incendio generó preocupación este jueves por la mañana en pleno centro de la ciudad de Salta. El foco se registró en un edificio ubicado sobre calle 20 de Febrero al 60, donde vecinos advirtieron una columna de humo en el primer piso.

El jefe de Bomberos de la Policía, José López, explicó en declaraciones en Pelo y Barba por Aries que la intervención fue inmediata y permitió evitar que las llamas se propagaran.

Según detalló, al llegar al lugar se realizó un rastrillaje para descartar la presencia de personas dentro del inmueble. “Gracias a Dios no había nadie”, indicó.

El edificio se encontraba en estado de abandono y en su interior había restos de basura, aunque no mobiliario. López señaló que se investiga si el lugar era utilizado por personas en situación de calle.

El jefe de Bomberos aclaró que la estructura no resultó gravemente afectada debido a la rápida contención del fuego. De todos modos, se solicitó la intervención de personal de Edesa para revisar el cableado eléctrico por los efectos de la radiación.

En el operativo trabajó personal de Bomberos de la Policía y bomberos voluntarios. La alerta ingresó minutos antes de las 9 de la mañana.

Te puede interesar
image

Salta prepara una nueva marcha de Ni Una Menos

Ivana Chañi
Salta30/05/2026
La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta brindará una conferencia de prensa el lunes 1 de junio para presentar las actividades por el 3J - Ni Una Menos. Habrá concentración en Ciudad Judicial, marcha a la Legislatura y festival.
 
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail