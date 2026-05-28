Se incendió un exedificio del PAMI abandonado en pleno centro

Un principio de incendio generó preocupación este jueves por la mañana en pleno centro de la ciudad de Salta. El foco se registró en un edificio ubicado sobre calle 20 de Febrero al 60, donde vecinos advirtieron una columna de humo en el primer piso.

El jefe de Bomberos de la Policía, José López, explicó en declaraciones en Pelo y Barba por Aries que la intervención fue inmediata y permitió evitar que las llamas se propagaran.

Según detalló, al llegar al lugar se realizó un rastrillaje para descartar la presencia de personas dentro del inmueble. “Gracias a Dios no había nadie”, indicó.

El edificio se encontraba en estado de abandono y en su interior había restos de basura, aunque no mobiliario. López señaló que se investiga si el lugar era utilizado por personas en situación de calle.

El jefe de Bomberos aclaró que la estructura no resultó gravemente afectada debido a la rápida contención del fuego. De todos modos, se solicitó la intervención de personal de Edesa para revisar el cableado eléctrico por los efectos de la radiación.

En el operativo trabajó personal de Bomberos de la Policía y bomberos voluntarios. La alerta ingresó minutos antes de las 9 de la mañana.